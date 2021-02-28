دوت الخليج :- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، اليوم الجمعة، أن طائرتا أف 15 ألقتا 7 قنابل ودمرت 9 منشآت كلياً وألحقت أضرارا بمنشآتين إضافيتين خلال الضربات على مواقع تابعة لميليشيات إيرانية في سوريا.
وذكر البنتاغون في بيانه: إن “الغارات طالت المسؤولين عن الهجمات على قواتنا وليس فقط المسؤولين عن الهجوم الأخير في أربيل”.
وأكد البنتاغون: أن لديهم مؤشرات أولية على وقوع قتلى جراء الغارات فيما يننتظر التقرير النهائي.
ولفت البيان إلى أنّ قرار الرئيس بايدن بشن الغارة كان ضمن صلاحياته الدستورية وليس مخالفاً للقانون الدولي، فيما اعتبر أن الغارات كانت دفاعية وتؤكد إصرار الولايات المتحدة على حماية قواتها وحلفائها.
وشدد البنتاغون على أن أهداف الغارات في سوريا تم اختيارها بعناية، والهدف من الغارات تقويض قدرة المليشيات على شن هجمات جديدة وبعث رسالة أن الولايات المتحدة ستحمي قواتها.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاغون يوضح أهداف ورسائل الغارات الأمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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