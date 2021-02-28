غوتيريش يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد الغارة الأمريكية على سوريا

دوت الخليج :- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف لضبط النفس وتجنب أي تصعيد بعد الضربة الأمريكية على مواقع داخل أراضي سوريا.

وقال المتحدث الرسم باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن "الأمين العام يتابع باهتمام الأوضاع المتعلقة بالضربات الأمريكية على سوريا بعد الهجمات على القوات الأمريكية".

وأضاف أن غوتيريش "يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد".

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت الليلة الماضية ضربات جوية إلى عدة مواقع "لفصائل متحالفة مع إيران" على الأراضي السورية، وذلك "ردا على الهجمات الأخيرة على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق"، والتي تعتبر الإدارة الأمريكية إيران مسؤولة عنها.

المصدر: تاس