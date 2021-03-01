دوت الخليج :- دعا السيناتور الديمقراطي تيم كين، إدارة الرئيس جو بايدن لتقديم توضيحات للكونغرس بشأن أسباب توجيه الضربة العسكرية إلى الأراضي السورية.
وقال السيناتور في بيان له، اليوم الجمعة، إن "الشعب الأمريكي يستحق أن يرى توضيحات من الإدارة بشأن هذه الأعمال التي تم القيام بها بدون التوجه للكونغرس".
وأضاف كين أن "الأعمال العسكرية الهجومية بدون موافقة الكونغرس غير دستورية في غياب ظروف استثنائية. ويجب إطلاع الكونغرس على تفاصيل هذه القضية فورا".
وكانت الولايات المتحدة قد وجهت الليلة الماضية ضربات جوية إلى عدة مواقع "لفصائل متحالفة مع إيران" على الأراضي السورية، وذلك "ردا على الهجمات الأخيرة على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق"، والتي تعتبر الإدارة الأمريكية إيران مسؤولة عنها.
المصدر: نوفوستي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيناتور أمريكي يدعو بايدن لتوضيح أسباب توجيه ضربة للأراضي السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.