مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي

دوت الخليج :- قتل خمسة مدنيين جميعهم نساء، وأصيب آخرون بانفجار لغم أرضي في ريف حماة الشرقي، في حادثة هي الثانية منذ أمس.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري، عن مصدر، أن لغما انفجر في سيارة تقل عددا من الأشخاص في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل خمسة وإصابة 13 آخرين.

وأمس الجمعة، قتل ثلاثة مدنيين، جراء انفجار لغم أرضي في أرض زراعية بريف سلمية الشرقي.

ويقول النظام السوري إن التي انفجرت مؤخرا في ريف حماة، هي ألغام من مخلفات تنظيم الدولة الذي نشط سابقا في تلك المناطق.