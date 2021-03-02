سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق وأنباء عن عدوان إسرائيلي .. بالفيديو

دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في سماء محيط مدينة دمشق وأنباء عن عدوان إسرائيلي جديد. وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق. وتزامنا أعلنت الوكالة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطاف الشاب محمد جاسم المحمد (17 عاما) من أبناء قرية العشة أثناء رعيه للماشية في حرش كودة بريف القنيطرة الجنوبي قرب خط فض الاشتباك. المصدر: سانا



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