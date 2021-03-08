قتلى بقصف روسي على سوق ومحطات تكرير النفط بريف جرابلس في حلب

دوت الخليج :- ذكر "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، أنّ "البوارج الحربيّة الروسيّة الراسية في شواطئ ​سوريا​، أطلقت 3 ​صواريخ​ أرض- أرض، سقطت قرب سوق ومحطّات تكرير ​النفط​ الخام قرب منطقة الحمران في ريف ​جرابلس​ شمال شرق ​محافظة حلب​، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة".

وكان المرصد السوري قد رصد، في 27 شباط الماضي، انفجارات في ​ريف حلب​ الشمالي الشرقي، نتيجة صواريخ مجهولة استهدفت حراقات النفط البدائيّة في قرية المزعلة غرب مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة أيضًا.

وكالات