دوت الخليج :- ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "البوارج الحربيّة الروسيّة الراسية في شواطئ سوريا، أطلقت 3 صواريخ أرض- أرض، سقطت قرب سوق ومحطّات تكرير النفط الخام قرب منطقة الحمران في ريف جرابلس شمال شرق محافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة".
وكان المرصد السوري قد رصد، في 27 شباط الماضي، انفجارات في ريف حلب الشمالي الشرقي، نتيجة صواريخ مجهولة استهدفت حراقات النفط البدائيّة في قرية المزعلة غرب مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة أيضًا.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى بقصف روسي على سوق ومحطات تكرير النفط بريف جرابلس في حلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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