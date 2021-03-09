مقتل عنصر من الجيش الوطني السوري بانفجار دراجة مفخخة

دوت الخليج :- قتل عنصر من الجيش الوطني السوري وأصيب اثنان بجروح، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة بمدينة رأس العين بمنطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، ضبطت قوات الأمن التابعة للجيش الوطني السوري في المنطقة، دراجة نارية مفخخة في إحدى القرى، وأثناء نقلهم لها على متن شاحنة صغيرة، من أجل التخلص منها بشكل آمن، انفجرت بالطريق.

وسبق لمنطقة نبع السلام أن شهدت انفجارات لدراجات نارية وسيارات مفخخة، يقف وراءها تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي.

وتم تحرير مدينة رأس العين في إطار عملية "نبع السلام" التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتواصل منظمة "ي ب ك" الإرهابية اتخاذ مدينتي عين عيسى وتل تمر قاعدة لإطلاق هجمات إرهابية ضد المدنيين في مدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا.

الاناضول