مقتل 18 شخصا بانفجار لغمين في حماة السورية

دوت الخليج :- قتل 18 شخصا، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، في انفجار لغمين بسيارتين في محيط مدينة السلمية بمحافظة حماة شرق سوريا.
جاء ذلك وفق ما أكدته وكالة أنباء النظام السوري الرسمية "سانا"، موضحة أنّ اللغمين انفجرا في سيارتين في منطقة وادي العذيب، وأنّ القتلى من المدنيين.
يشار إلى أن المنطقة المذكورة تخضع لسيطرة جيش النظام السوري والمليشيات الإيرانية الداعمة له.
وتتكرر في هذه المنطقة حوادث انفجار الألغام بالمدنيين خلال موسم جمع نبات الكمأة، مع انصراف الكثير من الأهالي إلى جمعها في مناطق صحراوية شاسعة، خضعت لفترة لسيطرة تنظيم الدولة قبل طرده منها.
عربي 21
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