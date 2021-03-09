منذ 2011.. مقتل أكثر من 16 ألف امرأة بسوريا أغلبها بيد النظام

دوت الخليج:- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن 16 ألفا و104 نساء قتلن في سوريا منذ مارس/آذار 2011، معظمها على يد النظام.

جاء ذلك في تقرير للشبكة، الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وأوضح التقرير أن النظام السوري مسؤول عن مقتل 11 ألفا و923 امرأة، بينما قتلت القوات الروسية 969، وقتل تنظيم "داعش" الإرهابي 587، فيما قتلت 161 امرأة على يد منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، و658 على يد قوات التحالف الدولي، والبقية على يد جهات أخرى.

وأشار التقرير أن ما لا يقل عن 9264 سيدة لا يزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/آذار 2011، 8029 منهن لدى قوات النظام السوري.

ووفق التقرير فإن ما لا يقل عن 92 سيدة قتلن بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في المدة ذاتها، 74 منهن على يد قوات النظام السوري.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 11 ألفا و523 حادثة عنف جنسي، ارتكب النظام السوري 8013 منها، بينها 879 حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وارتكب تنظيم داعش 3487، فيما ارتكبت "ي ب ك" 12 حادثة عنف جنسي، بالإضافة إلى 11 حادثة على يد الأطراف الأخرى.​​​​​​​

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