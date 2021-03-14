النظام السوري ينفي وجود مفاوضات سرية مع إسرائيل بواسطة حاخام

دوت الخليج :- نفى مصدر إعلامي تابع للنظام السوري ما تناولته قناة (أر تي) العربية الروسية حول وجود مفاوضات سرية بين دمشق وتل أبيب بواسطة حاخام، واصفا الأمر بـ”فبركات إعلامية وسياسية”.

وقال المصدر، في بيان نقلته وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، اليوم السبت، إن “موقف سوريا كان على الدوام واضحا وشفافا في التعاطي مع هذه القضية”، مضيفا “أن دمشق لم تنتهج يوما نهج المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني انطلاقا من قناعتها بأن أي مفاوضات يجب أن تصب بمصلحة سورية وشعبها”.

وتابع المصدر “كل ما قامت به سوريا سابقاً كان علنياً، ولن يكون حاضراً ومستقبلاً إلا علنياً أيضا،ً وبالتالي فإن أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني ماهو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر”.

وأوضح المصدر “ما تم الحديث عنه في برنامج (قصارى القول) على قناة روسيا اليوم مؤخراً حول دعوة الحاخام إيدي عبادي إلى سوريا، والكلام عن مباحثات سرية وشخصية تجري بين الطرفين لعقد اتفاقية سلام، هو كلام عار تماماً عن الصحة، لم يحصل أبداً أن دعت سوريا أي شخصية “إسرائيلية” إلى أراضيها بل كانت دائماً طلبات الزيارة إلى سوريا تأتي من طرف شخصيات إسرائيلية”.

(د ب أ)