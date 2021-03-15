مقتل امرأة وطفل بقصف صاروخي في ريف حلب السورية

دوت الخليج:-قتلت امرأة وطفل في ريف حلب الشرقي إثر قصف مصدره قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. وقالت وسائل إعلام إن قصف "قسد" استهدف قرية الحمران في ريف جرابلس، الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، أدى إلى مقتل امرأة عمرها 48 عاما، وطفل عمره 12عاما، كما أدى القصف إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل. المصدر: وسائل إعلام سورية

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