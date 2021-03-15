هجوم بصواريخ باليستية يستهدف منطقتين شمالي سوريا

دوت الخليج :- تعرضت منطقتان في مدينتي جرابلس والباب شمالي سوريا لقصف بصواريخ باليستية، مساء الأحد. وقال مراسل الأناضول إن صواريخ باليستية استهدفت منطقتي الحمران في جرابلس، وترحين في الباب. وأشار إلى أن الأماكن المستهدفة في الشمال السوري، تتضمن منشآت لتكرير النفط بالطرق البدائية. وأدت الصواريخ إلى وقوع انفجارات عنيفة في المنطقة بسبب احتراق عدد كبير من صهاريج النفط. وقالت مصادر للأناضول إن الصواريخ أطلقت من مطار كويرس التابع لنظام الأسد بمحافظة حلب. ولم تسفر الصواريخ عن سقوط قتلى وجرحى لكنها ألحقت أضرارًا مادية كبيرة في المنطقتين. وهرعت العديد من سيارات الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحرائق الناجمة عن الاستهداف. وكانت الحمران وترحين تعرضتا لهجوم بالصواريخ الباليستية أيضًا في 5 مارس/ آذار الجاري. وأسفرت الصواريخ حينها عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 28 آخرين. واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية. وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها جرابلس والباب. الاناضول

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