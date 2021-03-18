إعلام النظام السوري : دفاعاتنا تتصدى لطائرات إسرائيلية بالمنطقة الجنوبية

دوت الخليج :- ذكرت الوكالة الرسمية السورية للأنباء أن المنطقة الجنوبية تتعرض لهجوم إسرائيلي. وأضافت أن الدفاعات الجوية تتصدي للهجوم في سماء المنطقة الجنوبية. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في سماء دمشق. العربية

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