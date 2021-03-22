قوات النظام تقصف مستشفى بريف حلب.. مقتل 3 بينهم طفل (بالفيديو)

دوت الخليج :- ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية على خلفية القصف الصاروخي لقوات النظام والذي استهدف بشكل مباشر مشفى الأتارب بريف حلب الغربي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وارتفع تعداد القتلى إلى 3 بينهم طفل وأحد كوادر المستشفى، فيما لايزال العدد مرشح للارتفاع لوجود 7 جرحى على الأقل من المدنيين والكوادر الطبية، بعضهم في حالات خطرة. ووثق المرصد السوري قبل قليل، مقتل شاب من الكوادر الطبية وسقوط جرحى، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام صباح اليوم، استهدف مشفى الأتارب بريف حلب الغربي ضمن مناطق سيطرة الفصائل ، وفق "العربية " . وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، قصفاً صاروخياً تنفذه قوات النظام المتمركزة في الفوج 46 بريف حلب الغربي، على أطراف مدينة الأتارب بالريف ذاته، كما رصد بعد منتصف ليل السبت-الأحد، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في فليفل وكنصفرة وأطراف البارة وسفوهن وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن. ورصد غارتين جويتين، نفذتها المقاتلات الروسية على حرش قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن ذلك مع استهداف الطيران الروسي لقرية بكفلا في ريف جسر الشغور الشمالي بعدة صواريخ فراغية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.







ووثق المرصد السوري قبل قليل، مقتل شاب من الكوادر الطبية وسقوط جرحى، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام صباح اليوم، استهدف مشفى الأتارب بريف حلب الغربي ضمن مناطق سيطرة الفصائل ، وفق "العربية " .

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، قصفاً صاروخياً تنفذه قوات النظام المتمركزة في الفوج 46 بريف حلب الغربي، على أطراف مدينة الأتارب بالريف ذاته، كما رصد بعد منتصف ليل السبت-الأحد، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في فليفل وكنصفرة وأطراف البارة وسفوهن وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ورصد غارتين جويتين، نفذتها المقاتلات الروسية على حرش قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن ذلك مع استهداف الطيران الروسي لقرية بكفلا في ريف جسر الشغور الشمالي بعدة صواريخ فراغية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

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