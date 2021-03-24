مقتل 7 مدنيين بانفجار في "رأس العين" شمال شرق سوريا

دوت الخليج :- قتل سبعة مدنيين بينهم أربعة أطفال، الاثنين، جراء انفجار وقع في مدينة رأس العين شمال سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجار وقع في رأس العين منتصف الليلة.
وذكرت وكالة الأناضول التركية، إن الانفجار لم يعرف حتى اللحظة أسبابه، فيما تواصل قوات الأمن التحقيق.
ووقع الانفجار في منزل بالقرب من مقر الشرطة المدنية، فيما قال المرصد إنه وقع في مكان تواجد ذخيرة في المدينة.
وكانت القوات التركية بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري" تمكنت من السيطرة على مدينة رأس العين في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وفي الأيام الأخيرة، دارت اشتباكات بين فصائل من "الجيش الوطني السوري" المعارض، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في محيط بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة السورية. " عربي21"
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