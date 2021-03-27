دوت الخليج:- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين: “ندين بشدة الهجمات المدفعية التي يشنّها النظام السوري والغارات الجوية الروسية التي قتلت مدنيين في غرب حلب وإدلب أمس”.
وأضافت: “الغارات الجوية الروسية ضربت إدلب بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وتعريض وصول المساعدات الإنسانية الملحة للخطر”.
وتابعت القول: “لا يزال باب الهوى المعبر الحدودي الإنساني الوحيد المرخص من قبل الأمم المتحدة في سوريا ولا يزال الطريق الأكثر كفاءة وفعالية لتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة لحياة ما يقرب من 2.4 مليون سوري كل شهر”.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تدين الهجمات التي يشنها نظام الأسد والغارات الجوية الروسية على حلب وإدلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.