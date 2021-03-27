سوريا.. تدمير عبوات ناسفة لـ"ي ب ك" في مدينة الباب

دوت الخليج:- تمكنت قوات الأمن المحلية في مدينة الباب بريف محافظة "حلب" شمالي سوريا، من تدمير عبوات ناسفة وضعها منظمات إرهابية بالمنطقة.
وأفاد مراسل الأناضول، الإثنين، أن قوات الأمن المحلية رصدت في 3 مناطق مختلفة من مدينة الباب عبوات ناسفة مزروعة على 3 سيارات.
وأضاف أن الفرق الأمنية المتخصصة بتفكيك المتفجرات قامت بتفجير العبوات الناسفة وسط إجراءات أمنية.
وأشار إلى أن قوات الأمن المحلية تتهم عناصر منظمة "بي كا كا/ي ب ك" بزرعها العبوات ومحاولتها تنفيذ هجمات إرهابية.
ومدينة الباب، تقع ضمن حدود المنطقة التي استطاع الجيش التركي تطهيرها من الإرهاب عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016.
الاناضول
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