عارضت نظامين.. وفاة الكاتبة السورية رغدة حسن في فرنسا

دوت الخليج :- نعى نشطاء ورابطة الكتاب السوريين، الكاتبة السورية رغدة حسن، التي توفيت الأربعاء في فرنسا بعد صراع مع مرض السرطان، تاركة وراءها لوعة وحسرة أفراد عائلتها ومحبيها وأصدقائها.

وقالت الرابطة إن الراحلة قاست قمع النظام منذ زمن طويل، حيث اعتقلت قبل الثورة، ثم ما لبثت أن أعلنت موقفها الداعم لحراك الشعب السوري المعارض لنظام الأسد، فعبرت عن ذلك في كتاباتها، وفي مواقفها، حيث اعتقلها النظام السوري في بداية الثورة، وتبع ذلك اعتقال لزوجها وطفليها، في قصة مأساوية.

وكانت الكاتبة الراحلة قد اعتقلت في 2010 أثناء سفرها إلى لبنان على خلفية روايتها "الأنبياء الجدد" التي تروي قصة السجون السورية وتعرضت للضرب، بحسب منظمات حقوقية.

وعبر سوريون عن حزنهم لوفاة الكاتبة رغدة حسن بكتابة تغريدات نعوها فيها، مستذكرين اعتقالها على أيدي النظام السوري في عهد الأسد الأب والابن، إذ اعتقلت رغدة أيضا، عام 1992 لأكثر من عامين ضمن حملة شنها حافظ الأسد على أحزاب المعارضة بما فيها حزب "العمل الشيوعي"، وتزوجت بعد خروجها من السجن من الفلسطيني عامر داود الذي كان معتقلا في السجن نفسه وتعرفت عليه في ظروف صعبة بالمعتقل.

وجسّد المخرج البريطاني شون مكاليستر قصة الحب التي جمعت المعتقلين الفلسطيني والسورية، في وثائقي بعنوان "قصة حب سورية" (Syrian love story) وفاز بجائزة مهرجان شيفيلد للوثائقيات عام 2015.

الجزيرة