سماع صوت دوي ضخم في دمشق جراء تفجير ذخائر من مخلفات الحرب

دوت الخليج:- قالت الوكالة العربية السورية للأنباء يوم السبت إن الصوت الذي سمع في أحياء العاصمة دمشق "ناجم عن تفجير ذخائر من مخلفات الإرهابيين في عين ترما بريف دمشق".

ونشرت الوكالة هذا البيان بعد سماع صوت دوي ضخم في العاصمة.

رويترز