واشنطن : يجب إعادة فتح المعابر والسماح بانسياب المساعدات للسوريين بلا عوائق

دوت الخليج :- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الحل الطويل الأمد الوحيد للمعاناة في سوريا هو تسوية سياسية تستند للقرار الدولي 2254، مؤكدا أن السيادة لا تعني حرمان الناس من المساعدات.
ودعا الوزير الأميركي مجلس الأمن إلى إعادة فتح المعابر والسماح بانسياب المساعدات للسوريين بلا عوائق، موضحا أن حياة الناس في سوريا تتوقف على المساعدات الطارئة.
وبسبب جائحة كورونا تعقد النسخة الخامسة من "مؤتمر بروكسل لدعم سوريا" عبر الفيديو بمشاركة 50 دولة، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية ومؤسسات مالية دولية ووكالات الأمم المتحدة.
الجزيرة
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