اميركا والاتحاد الاوروبي تقدم مساعدات للسوريين تناهز المليار و 160 مليون ​​​​​​​دولار

دوت الخليج :- أشارت وزارة الخارجية الاميركية، في بيان، إلى أن "السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال مؤتمر بروكسل الخامس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، أعلنت "تقديم أكثر من 596 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة للاستجابة للأزمة السورية، ما يرفع إجمالي المساعدة الإنسانية للحكومة الأميركية إلى حوالي 13 مليار دولار منذ بداية الأزمة التي استمرت عقدًا من الزمن".
وقال الاتحاد الاوربي انه سيتعهد بتقديم 560 مليون يورو مساعدات للسوريين .
وأفادت بأنه "يستفيد من المساعدات 13.4 مليون سوريا داخل سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. نحن نقدم الدعم للتخفيف من معاناة الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم، لأنه يتوافق مع قيمنا كأمة ومع مصالحنا الوطنية"، حاثةً "المانحين الآخرين على دعم الشعب السوري من خلال زيادة مساهماتهم في هذه الجهود".
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