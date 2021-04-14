الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق

دوت الخليج :- أعلنت سوريا، مساء الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي في أجواء العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" الرسمية بسماع أصوات انفجارات في أجواء مدينة دمشق، وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لعـدوان إسرائيلي" في أجواء العاصمة.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم يستهدف المنطقة الجنوبية من اتجاهي منطقة الجولان المحتل إسرائيليا ولبنان.

وذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط "عدد من الصواريخ" خلال التصدي للهجوم الإسرائيلي.

من جانبها، نقلت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.

وسبق أن نفذت إسرائيل مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا بحجة أنها تستهدف قوات موالية لإيران.

المصدر: ار تي + وكالات