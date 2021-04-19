لوكاشينكو يؤكد للأسد استعداد بيلاروس للمساعدة في إعادة إعمار سوريا

دوت الخليج :- هنأ رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، نظيره السوري، بشار الأسد، بعيد سوريا الوطني "يوم الجلاء" وأكد له استعداد مينسك لمساعدة سوريا في إعادة إعمارها.
وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس بيلاروس، اليوم السبت، أن "رئيس جمهورية بيلاروس الكسندر لوكاشينكو هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الاسد وشعب هذا البلد بالعيد الوطني - يوم الجلاء".
وأشار لوكاشينكو في تهنئته إلى أن بيلاروس على اقتناع راسخ بأن الشعب السوري سينتصر على التدخل الخارجي، وسيكون قادرا على اتخاذ خطوة مهمة في ترميم وتنمية البلاد.
كما أكد لوكاشينكو استعداد بيلاروس لدعم سوريا وتقديم المساعدة اللازمة في إعادة أعمارها.
المصدر: نوفوستي
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