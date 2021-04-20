خطة إيرانية روسية لإنقاذ الاقتصاد السوري

دوت الخليج :- كشفت وسائل إعلام روسية عن جهود مشتركة بين موسكو وطهران لإنقاذ الاقتصاد السوري، في وقت يواجه فيه نظام الأسد أزمات متفاقمة.
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على إنشاء غرفة عمليات مشتركة، بهدف تأمين تدفق آمن ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض المواد الأخرى إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط.
وأضاف المصدر ذاته أن ذلك أدى إلى تراجع أزمة نقص المشتقات النفطية والطحين في مناطق سيطرة النظام.
وتابع بأن اجتماعات مكثفة عقدت مؤخرا بهدف كسر الحصار الأمريكي الأوروبي الخانق المفروض على النظام.
وأوضحت "سبوتنيك" أن الآلية المعتمدة تنص على مرافقة سفن حربية روسية لناقلات النفط الإيرانية الآتية إلى سوريا، فور ولوجها البوابة المتوسطية لقناة السويس، وحتى وصولها إلى المياه الإقليمية السورية، بهدف حمايتها من القرصنة أو أي استهداف ذي طبيعة مختلفة.
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