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خطة إيرانية روسية لإنقاذ الاقتصاد السوري

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دوت الخليج :- كشفت وسائل إعلام روسية عن جهود مشتركة بين موسكو وطهران لإنقاذ الاقتصاد السوري، في وقت يواجه فيه نظام الأسد أزمات متفاقمة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على إنشاء غرفة عمليات مشتركة، بهدف تأمين تدفق آمن ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض المواد الأخرى إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط.

وأضاف المصدر ذاته أن ذلك أدى إلى تراجع أزمة نقص المشتقات النفطية والطحين في مناطق سيطرة النظام.

وتابع بأن اجتماعات مكثفة عقدت مؤخرا بهدف كسر الحصار الأمريكي الأوروبي الخانق المفروض على النظام.

وأوضحت "سبوتنيك" أن الآلية المعتمدة تنص على مرافقة سفن حربية روسية لناقلات النفط الإيرانية الآتية إلى سوريا، فور ولوجها البوابة المتوسطية لقناة السويس، وحتى وصولها إلى المياه الإقليمية السورية، بهدف حمايتها من القرصنة أو أي استهداف ذي طبيعة مختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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