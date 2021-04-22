روسيا : مقتل نحو 200 مسلح بضربات جوية على قاعدة تنظيم الدولة وسط سوريا

دوت الخليج :- نفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 220 غارة جوية خلال الـ72 ساعة الفائتة على البادية السورية، قبيل بدء القوات الروسية برفقة “الفيلق الخامس” السوري الموالي لها، عمليات التمشيط بحثًا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في البادية السورية والتي تركزت في بادية حمص.

ووثق المرصد السوري مقتل 26 عنصرًا من تنظيم “الدولة الإسلامية” في تلك الغارات التي تركزت على منطقة جبل أبو رجمين وبادية السخنة والمناطق الواقعة شمال شرق تدمر بريف حمص الشرقي.

وقالت وسائل إعلام روسية بأنها قتلت 200 عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في قصف قاعدة لهم بالبادية السورية، بينما أكدت مصادر المرصد السوري بأن عناصر التنظيم تتجمع بأعداد قليلة، بينما قد تكون الرواية الروسية ردًا على معلومات نشرها “التنظيم”، خلال الساعات الفائتة، تفيد بمقتل جنود روس في البادية.

على صعيد متصل، توجهت أرتال عسكرية للفرقة 25 والميليشيات الروسية من جبهات إدلب وريف حماة إلى بادية حمص صباح اليوم، للمشاركة في عمليات تمشيط البادية مع القوات الروسية و”الفيلق الخامس”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اليوم، قيام القوات الروسية برفقة “الفيلق الخامس” السوري الموالي لها، بعمليات تمشيط بحثًا عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في البادية السورية، حيث بدأت الحملة صباح اليوم الاثنين، بدءًا من المنطقة الممتدة من بادية دير الزور الجنوبية ووصولاً إلى بادية السخنة في ريف حمص الشرقي، وتزامن ذلك مع تحليق للطيران المروحي الروسي في المنطقة، وسط غارات جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية تستهدف المنطقة ومناطق أخرى في البادية، يذكر أن تنظيم “الدولة الإسلامية” كان قد أعلن خلال 48 ساعة الفائتة عن قتله لجنديين روس بالرصاص، خلال عملية إنزال في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، بينما لم ترد معلومات مؤكدة حول صحة إدعاء التنظيم.

وفي الـ 18 من أبريل/نيسان، الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الطائرات الحربية الروسية نفذت مزيداً من الغارات الجوية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، حيث استهدفت خلال 24 ساعة الأخيرة بأكثر من 70 غارة جوية كل من محور آثريا ومحيطه بريف حماة الشرقي وبادية الرصافة ضمن ريف الرقة، ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، بالإضافة للحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، وطالت الغارات مغر وكهوف يرجح أن التنظيم يتحصن بها هناك بالإضافة لضرب الخطوط الخلفية للتنظيم للحد من نشاطه، وسط معلومات عن قتلى وجرحى على خلفية الضربات.

وكالات روسية + المرصد السوري