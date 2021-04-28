إعلان وقف إطلاق النار في القامشلي بسوريا حتى صباح السبت

دوت الخليج :- أكدت مصادر مطلعة توصل الفصائل المتناحرة في مدينة القامشلي بوساطة الشرطة العسكرية الروسية وقادة من "قوات سوريا الديمقراطية" إلى وقف إطلاق النار حتى صباح الغد السبت.

وأفادت المصادر، أنه "ونتيجة تدخل الشرطة الروسية وقادة من قوات سوريا الديمقراطية كوسطاء لإيقاف الاشتباكات الدائرة في مدينة القامشلي بسوريا منذ 4 أيام، وبعد عقد اجتماع بين الطرفين توصلا مساء الجمعة إلى قرار بوقف إطلاق النار".

وأضافت: "الاتفاق وقع عليه قادة الأطراف المشتبكة من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، ووحدات (الدفاع الوطني السوري) التابع للحكومة، وذلك بدءا من الساعة 6 من مساء الجمعة وحتى الساعة 10 من صباح يوم غد السبت".

وأشارت المصادر إلى أن قيادة قوى الأمن الداخلي (الأسايش) أوعزت لكافة عناصرها في خطوط التماس بالتزام قرار وقف إطلاق النار.

يذكر أن الشرطة الروسية تمكنت من التوسط بين الأطراف المتناحرة والتوصل إلى اتفاق في وقت مبكر من فجر الخميس، تضمن وقفا تاما لإطلاق النار وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعودة الحياة الطبيعية لها ونشر دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيء، وأخرى راجلة في شوارع المدينة لضمان تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور.

المصدر: RT + "هاوار"