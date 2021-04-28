سيدة ثالثة تتقدم .. عدد طلبات الترشح لمنصب رئيس سوريا يرتفع إلى 17

دوت الخليج :- أعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حموده صباغ أسماء 3 من المتقدمين الجدد بطلبات ترشح إلى منصب الرئيس، بينهم سيدة، ليرتفع عدد المتقدمين إلى 17.
وأعلن صباغ في جلسة اليوم أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم دعد بنت مبارك قنوع طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون بذلك ثالث امرأة تتقدم بطلب ترشح، بعد فاتن نهار، وناهد الدباغ.
كما أعلن صباغ أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية طلبي ترشح آخرين قدمهما كل من: أحمد هيثم أحمد المكاري، ومحمد كاميران محمد جميل ميرخان.
يذكر أن باب التقدم بطلبات ترشح يغلق يوم 29 من الشهر الجاري، ولا يعد مرشحا للانتخابات إلا المتقدمين الذين يحصلون على تأييد 35 عضوا في مجلس الشعب، حسب دستور البلاد الذي أقر عام 2012.
المصدر: RT
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