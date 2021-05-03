مقتل طفل وإصابة 20 في تفجيرين بجرابلس السورية

دوت الخليج :- قتل طفل وأصيب 20 مدنيا في تفجيرين إرهابيين متزامنين، الثلاثاء، بمدينة جرابلس في ريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن متفجرات مزروعة بدراجة نارية وسيارة مدنية جرى تفجيرها بشكل متزامن في موقعين منفصلين بالمدينة.

وأشار إلى أن التفجيرين أسفرا عن مقتل طفل وإصابة 20 مدنيا نقلوا إلى المشافي في المنطقة، وفق معلومات أولية.

ولفت إلى وجود مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين.

ورجحت فرق الأمن المحلية التي هرعت إلى موقعي التفجيرين وقوف تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي وراء الهجومين.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، ضمنها العديد من المدن والبلدات، أبرزها مدينتا جرابلس والباب.

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