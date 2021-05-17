بلا تفاصيل.. حريق يطال مصفاة حمص الرئيسية

دوت الخليج :- اندلع حريق اليوم الأحد في المصفاة الرئيسية في حمص غرب سوريا، بحسب ما أعلن الدفاع المدني، مؤكدا أنه يعمل على اخماده بالكامل. فيما أشارت وسائل اعلام رسمية إلى أن النار اندلعت في وحدة التقطير نتيجة تسرب في محطة ضخ، دون الخوض في المزيد من التفاصيل. وفي حين لم تعرف أسباب التسرب، وإن كان حادثا عرضيا أم مفتعلاً، إلا أن الحريق قد يطرح عدة تساؤلات، لا سيما أنه أتى بعد أسبوعين على استهداف ناقلة نفط إيرانية قبالة بانياس، في هجوم هو الأول من نوعه منذ اندلاع النزاع السوري، ما تسبّب بحريق ضخم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه ، وفق "العربية". يأتي هذا الحريق في وقت تعيش فيه البلاد، أزمة اقتصادية خانقة، وشح في المحروقات والوقود، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري. وشهدت سوريا خلال الأشهر الماضية، اكتظاظا وطوابير على محطات الوقود في العاصمة السورية دمشق، وغيرها العديد من المناطق.

وفي حين لم تعرف أسباب التسرب، وإن كان حادثا عرضيا أم مفتعلاً، إلا أن الحريق قد يطرح عدة تساؤلات، لا سيما أنه أتى بعد أسبوعين على استهداف ناقلة نفط إيرانية قبالة بانياس، في هجوم هو الأول من نوعه منذ اندلاع النزاع السوري، ما تسبّب بحريق ضخم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه ، وفق "العربية".

يأتي هذا الحريق في وقت تعيش فيه البلاد، أزمة اقتصادية خانقة، وشح في المحروقات والوقود، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري.

وشهدت سوريا خلال الأشهر الماضية، اكتظاظا وطوابير على محطات الوقود في العاصمة السورية دمشق، وغيرها العديد من المناطق.

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