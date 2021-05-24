المحكمة الدستورية تعلن قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية السورية

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دوت الخليج :- أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الاثنين، القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة المقررة في 26 أيار/مايو الجاري، وذلك بعد رفض طلبات التظلم الستة المقدمة من الراغبين في الترشح.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد جهاد اللحام، في مؤتمر صحافي اليوم، القائمة النهائية للمرشحين لمنصب الرئاسة وهم الرئيس الحالي بشار الأسد بجانب كل من المرشح عبد الله سلوم عبد الله والمرشح الآخر محمود أحمد مرعي.
وأوضح اللحام: "تُحدد الحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ 16 إلى 24 مايو الجاري ويحدد يوم الثلاثاء 25 من الشهر ذاته يوم صمت انتخابي" ، بحسب "سبوتنيك".
وكشف أيضا أنه "وردت للمحكمة 6 طلبات تظلم وبعد دراستها تم رفض تلك الطلبات".
وكان رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، قد وجه، أمس، دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجري في 26 أيار/مايو المقبل.
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