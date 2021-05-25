الرئيس السوري ووزير خارجية إيران يبحثان العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

دوت الخليج :- بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له في دمشق اليوم الأربعاء تطورات الأوضاع في المنطقة والعدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينية، والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أنه “جرى خلال اللقاء التباحث حول مستجدات المسار السياسي ومن بينها لجنة مناقشة الدستور، إضافة إلى الأوضاع الميدانية في سورية والوجود اللاشرعي الأمريكي والتركي ، والذي يعيق استمرار عملية مكافحة الإرهاب ويتسبب بعدم الاستقرار في المنطقة”.

ووفق الوكالة، أطلع الوزير ظريف الرئيس الأسد على تطورات الملف النووي الإيراني وتفاصيل المفاوضات التي تجري حوله والدور التخريبي الذي تمارسه بعض الأطراف والذي يهدف إلى عرقلة التقدم في هذه المفاوضات.

وكان الوزير ظريف أكد في وقت سابق اليوم أن “الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني التي تصاعدت منذ يوم القدس العالمي والأحداث غير المسبوقة التي وقعت في المسجد الأقصى والأراضي المحتلة وقصف غزة أدت إلى خلق ظروف متدهورة جداً في المنطقة”.

وأشار إلى أن “المحادثات ستشمل دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب السوري سواء في مسار إعادة الإعمار أو في مسار مكافحة الإرهاب إضافة إلى الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة”.

بدوره ، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن “هذه الزيارة مهمة وتأتي في وقت دقيق نمر به في كلا البلدين والمنطقة حيث تتصاعد السياسات العدوانية الغربية والأمريكية والإسرائيلية، كما أن الشعب الفلسطيني الآن يعاني جراء الممارسات الدموية للكيان الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن الوضع يتدهور في إطار استهداف هذه المنطقة من قبل القوى الغربية مضيفاً أن “استهداف سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية كان بسبب مواقف هاتين الدولتين من القضية الفلسطينية والدعم الذي يقدم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وبناء الدولة المستقلة”.

ولفت المقداد إلى أن “الساعات القادمة حافلة بالعديد من اللقاءات التي نأمل من خلالها أن نناقش التطورات الأخيرة في كلا البلدين كما أنه من جهة أخرى هناك قضايا وتطورات ليست بالقليلة والتي سنعمل على التعامل معها بشكل تفصيلي لكي يستمر التنسيق القائم بين بلدينا”.

وكان الوزير ظريف غادر صباح اليوم إلى دمشق في زيارة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية، وبحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن ظريف سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين في الحكومة السورية، وقادة الفصائل الفلسطينية المقيمين في سورية لبحث آخر التطورات.

د ب أ