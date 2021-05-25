إطلاق 3 صواريخ من سوريا على إسرائيل

دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية على إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تويتر: "قبل قليل تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط أحدها داخل الأراضي السورية بينما سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يتم تشغيل نظام الإنذار من الهجمات الصاروخية خلال الحادث.

ويأتي الحادث تزامنا مع شن إسرائيل منذ 8 مايو حملة قصف واسعة على قطاع غزة اسفرت عن مقتل 119 شخصا على الأقل بينهم 31 طفلا.

وأمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على غسرائيل سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط دون وقوع إصابات، ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم.

وقال الجيش الاسرائيلي إن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة .

المصدر: RT + وكالات