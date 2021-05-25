أردوغان يعلن تحييد المسؤول العام لـ"بي كا كا" في سوريا

دوت الخليج :- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، تحييد الإرهابي الملقب بـ"صوفي نور الدين" المسؤول العام لـ"بي كا كا" في سوريا خلال عملية شمالي العراق.

جاء ذلك خلال كلمة عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال أردوغان: هذا الإرهابي (صوفي نور الدين) ارتكب العديد من الأعمال الدموية ومسؤول عن الكثير من الهجمات ضد جنودنا في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

كما لفت إلى أن المدعو "صوفي نور الدين" هو أحد الإرهابيين الذين أعطوا تعليمات بإعدام 13 من الأبرياء (المخطوفين) بالتزامن مع "عملية غارا" التي نفذها الجيش التركي ضد المنظمة شمالي العراق.

وأضاف: بتحييد "صوفي نور الدين" يتأكد للجميع بشكل لا يمكن إنكاره أن "بي كا كا/ كا جي كا" و"ب ي د/ ي ب ك" هو تنظيم واحد.

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