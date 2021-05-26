في انتخابات شكلية.. النظام السوري يجدد ولاية الأسد الأربعاء

دوت الخليج :- تجري في عدة مناطق بسوريا، الأربعاء، انتخابات رئاسية شكلية لإعادة انتخاب بشار الأسد رئيسا للنظام لمدة 7 سنوات مقبلة، في عملية وصفتها المعارضة بأنها "مسرحية فاشلة".

ولم تسبق الانتخابات التي تجري في مناطق سيطرة النظام والمعروف نتائجها مسبقا حملات انتخابية ومنافسة بين المرشحين الثلاثة لكسب أصوات المواطنين.

وطغت الخيام الانتخابية المؤيدة لرئيس النظام التي نظمتها الأفرع الأمنية على المشهد، وسط غياب شبه كامل للمرشحين الآخرين، وفق مصادر إعلامية.

ورغم تصريحات وزير خارجية النظام فيصل المقداد مؤخرا بأن الانتخابات التي يجريها نظامه "أفضل آلاف المرات من الانتخابات الأمريكية"، إلا أن المراقبين يقولون إنها "انتخابات شكلية هدفها إظهار النظام بمظهر المستقر المستعد للاندماج بالنظام الدولي من جديد".

فيما تؤكد المعارضة السورية أن "ما يحدث هو مسرحية فاشلة لتجميل وجه النظام الذي قتل وشرد الملايين في البلاد".

وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري في تصريحات سابقة، إن "تحديد موعد الانتخابات مسرحية"، مشيرا إلى أن ذلك "يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب".

وخلال فترة الحملات الانتخابية المزعومة التي بدأت في 16مايو/ أيار الجاري وانتهت صبيحة الثلاثاء، لم يجر الأسد أي لقاء جماهيري و اكتفى بإعطاء تصريحات لبعض الصحف المقربة من نظامه بهذا الشأن.

أما المرشحان الآخران وهما محمود أحمد المرعي، و سلوم عبدالله فاكتفيا بإجراء بعض اللقاءات التلفزيونية القليلة مع قنوات مقربة من النظام، و لم يخل كلامهما من المديح لـ"منافسهم" بشار الأسد ونظامه وللجرائم التي ارتكبها بحق الشعب ووثقتها الجهات الدولية المعنية.

ورصدت الأناضول، حسابات المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي وتبين أن سلوم عبدالله الذي لم يسمع باسمه معظم السوريين يتابعه على تطبيق "انستغرام" 33 شخصا معظمهم من أفراد عائلته، فيما يتابعه على "فيسبوك" 300 شخص فقط.

أما مرعي، فإن الصفحة التي أطلقها على "فيسبوك" لدعم حملته الانتخابية تحظى بمتابعة 100 شخص، فيما يتابعه على صفحته الشخصية في ذات الموقع نحو 3 آلاف.

وأطلق النظام صفحة للحملة الانتخابية لبشار الأسد تحت اسم "الأمل بالعمل" يتابعها 135 ألفا.

ورصدت عدسة الأناضول اختفاء المظاهر الانتخابية في مدينة حمص وسط البلاد التي دمر قصف النظام أجزاء واسعة منها، ما عدا صور الأسد التي وضعتها أفرع الأمن على جدران المباني بكثافة.

وفاز بشار الذي ورث الحكم من أبيه حافظ في آخر انتخابات بمناطق النظام عام 2014 بنسبة 88,7 في المائة.

وستجري انتخابات الغد مع غياب أكثر من نصف المواطنين الذي تحولوا إلى نازحين ولاجئين، فبحسب أرقام الأمم المتحدة فإن نحو 6.6 ملايين سوري أصبحوا لاجئين منذ عام 2011 فيما نزح 6 ملايين و 702 ألف، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (OCHA).

وذلك يعني أن نحو نصف الشعب السوري لن يتمكن من المشاركة في الانتخابات.

وستجري الانتخابات فقط في مناطق سيطرة النظام في البلاد وسيشرف على صناديق الاقتراع وعد الأصوات وفرزها أعضاء من حزب "البعث" الحاكم ومعظمهم من موظفي الدولة.

وفيما تشهد مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا مظاهرات ضد الانتخابات، فإن منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية أعلنت أنها لن تسمح بوضع صناديق اقتراع في مناطق سيطرتها لكنها لن تعيق وصول المواطنين للصناديق في مناطق سيطرة النظام شمالي شرقي البلاد.

وفي مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 49 عاما من حكم عائلة "الأسد" وتداول السلطة سلميا، لكن النظام لجأ إلى الخيار العسكري ضد المحتجين السلميين، ما أدخل البلاد في دوامة من الحرب ووضع إنساني مترد.

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