مؤتمر مجلس القبائل السورية يرفض انتخابات الأسد .. بالفيديو

دوت الخليج :- رفض مجلس القبائل والعشائر السورية، في مؤتمره، الاثنين، الانتخابات الرئاسية التي سيجريها النظام السوري في 26 من الشهر الجاري.

جاء ذلك في المؤتمر العام للمجلس الذي عقد في مدينة أعزاز شمالي سوريا، بحضور شيوخ وممثلي القبائل والعشائر العربية السورية وممثلين عن التركمان والأكراد وبقية الأقليات في البلاد.

كما شارك في المؤتمر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة نصر الحريري، وشخصيات معارضة أخرى.

وطالب المؤتمر بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري، وخاصة النساء.

وأدان كلا من إيران والوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة، بسبب "جرائمها ضد المدنيين"، وطالب بإخراجها من البلاد.

وتأسس مجلس العشائر والقبائل السورية في كانون الأول/ ديسمبر 2018، وانضوت 150 قبيلة وعشيرة تحت مظلته.

وفي قضية أخرى، أدان رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية سالم المسلط في كلمة ألقاها بالمؤتمر، الاعتداءات الإسرائيلية وقصف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، مؤكدا وقوف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته.

عربي 21