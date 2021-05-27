مستشارة الأسد : جهود تبذل حالياً لتحسين العلاقات مع السعودية

دوت الخليج :- ذكرت المستشارة السياسية للرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان لإذاعة (شام إف.إم) السورية أن جهودا تُبذل لتحسين العلاقات مع السعودية وأنها قد تأتي بنتائج إيجابية قريبا، بحسب ما افادت وكالة "رويترز".
واضافت الوكالة ان شعبان قالت ان زيارة وزير السياحة السوري إلى الرياض هذا الأسبوع لم تكن ممكنة في السنوات الماضية وإنها خطوة إيجابية.
رويترز
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