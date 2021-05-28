دوت الخليج :- أعلنت مصادر في اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية بأن رئيس النظام بشار الأسد فاز بالانتخابات الرئاسية بنسبة أصوات 95.1%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسد يحصل على 95.1 % من الأصوات في انتخابات محسومة له سلفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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