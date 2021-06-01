الأسد: ما شهدته سوريا "ثوران ثيران".. وردود غاضبة

دوت الخليج :- وصف رئيس النظام السوري بشار الأسد، الجمعة، الأحداث التي شهدتها بلاده منذ 2011 بأنها "ثوران ثيران"، وذلك غداة إعلان فوزه بانتخابات وصفت بـ"المسرحية"، وحصل فيها على 95.1 بالمئة من الأصوات.
وقال الأسد، في كلمة تليفزيونية موجهة إلى السوريين: "لقد أعدتم تعريف الوطنية، وهذا يعني بشكل تلقائي إعادة تعريف الخيانة".
وأضاف: "والفرق بينهما هو كالفرق بين ما سمي ثورة ثوار، وما شهدناه من ثوران ثيران".
وأثار التعليق سخطا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر نشاطون أنه دليل آخر على وحشية نظام لم يكترث لقتل مئات الآلاف، في سبيل إسكات أصوات تطالب بتداول سلمي وحر ونزيه للسلطة.
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