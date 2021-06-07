الاحتلال يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان .. بالفيديو

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في منطقة الجولان، حيث اعتبرت إسرائيل أنها "تنتهك السيادة الإسرائيلية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن الجيش دمر الليلة الماضية "نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة إسرائيلية غربي "خط ألفا" وسط هضبة الجولان".

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلية قامت باقتحام وتفجير النقطة، مشيرا إلى أن هذه كانت ثالث عملية من نوعها خلال العام الأخير.

وأكد المتحدث أن "الجيش لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها".

المصدر: RT