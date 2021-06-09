جرابلس السورية.. إفشال 5 هجمات إرهابية خلال يومين

دوت الخليج :- شهدت مدينة جرابلس الواقعة ضمن مناطق عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا، إفشال 5 هجمات إرهابية خلال يومين.
وحالت فرق الأمن المحلية في المنطقة، والمدعومة تركيًا، دون وقوع الهجمات الإرهابية، إثر عثورها على 5 قنابل كانت مهيأة للتفجير، في 3 مناطق مختلفة.
وقامت السلطات بتفكيك القنابل المعدّة للتفجير، عبر التخلص منها بشكل آمن، بعد آن كانت مزروعة في أماكن انتشار المدنيين.
وترجّح فرق الأمن المحلية وقوف تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي وراء الحادثة.
واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا من العناصر الإرهابية.
وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، ضمنها العديد من المدن والبلدات، أبرزها مدينتا جرابلس والباب.
الاناضول
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