الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي من الأجواء اللبنانية .. بالفيديو

دوت الخليج :- سمع دوي انفجارات في العاصمة دمشق فيما تم تناقل أنباء عن هجوم إسرائيلي. وقالت وكالة الانباء المحلية إن الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي من الأجواء اللبنانية. وقبيل ذلك حلق طيران إسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية بيروت. وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي. العربية

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