رصد نحو 100 ألف إصابة جديدة بكورونا بعد "انتخابات الأسد"

دوت الخليج :- نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر طبية، أن الأيام الأخيرة شهدت تسجيل نحو 96 ألف إصابة بفيروس كورونا، بسبب التجمعات التي حدثت حلال فترة "الانتخابات الرئاسية".

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أعلن فوزه بالانتخابات التي أجريت في 26 أيار/ مايو الماضي بنسبة 95 بالمئة.

وشهدت تلك الأيام التي سبقت التصويت وما بعدها تجمعات في العديد من مناطق سيطرة النظام من خلال مسيرات أو حفلات غنائية كان يحضرها آلاف الأشخاص في أماكن مزدحمة ، وفق "عربي21".

وأشار المصدر إلى أن الإصابات تركزت في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب.

ووفقاً لآخر إحصائيات المرصد السوري المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، فإن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغت نحو مليون و272 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منها أكثر من 950 ألفا بينما توفي 25,234 شخصا.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفاة 211 طبيبا ضمن مناطق نفوذ النظام متأثرين بإصابتهم بكورونا.

وتقول الأعداد الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام إن عدد المصابين بكورونا بلغ 24,639 حالة، توفي منهم 1,790، بينما بلغت حالات الشفاء 21,630.