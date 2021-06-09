مقتل مدني وإصابة 8 في تفجير إرهابي بـ"جوبان باي" السورية

دوت الخليج :- قتل مدني وأصيب 8 آخرون، في تفجير إرهابي ببلدة جوبان باي (الراعي) القريبة من الحدود التركية، بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، الإثنين، أن التفجير وقع عبر حقيبة مفخخة جرى وضعها أمام أحد المحلات التجارية في سوق البلدة.

ولفت إلى أن التفجير أسفر عن مقتل مدني وإصابة 8 آخرين نقلوا إلى مستشفى البلدة، كما لحقت أضرار بالمحال التجارية المجاورة.

وترجح فرق الأمن المحلية وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء الهجوم.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، بينها "جوبان باي"، من العناصر الإرهابية.

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