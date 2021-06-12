ارتفاع قتلى القصف الإسرائيلي لـ10 عناصر بينهم 7 من جنسيات غير سورية

جي بي سي نيوز :- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع قتلى القصف الإسرائيلي الى 10 عناصر بينهم 7 من جنسيات غير سورية. واستهدف الهجوم مستودعا للذخيرة يعتقد أنه لميليشيا حزب الله في حمص، بحسب المرصد. وأوضح أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لخطورة حالات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي. وكانت وكالة الأنباء السورية، قالت إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على دمشق قادم من الأجواء اللبنانية. وتحدث نشطاء عن قصف جوي للعاصمة السورية، فيما أفادت مراسلة العربية أن طائرات إسرائيلية حلقت فوق الأجواء اللبنانية. من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع سورية، عند منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء ، وذلك بعد توقف لنحو شهر، حيث دوت انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي وكتيبة للدفاع الجوي في منطقة الضمير، وفي القسم الجنوبي الغربي من محافظة حمص وسط سورية، كما سمع أصوات انفجارات في كل من محافظتي حماة واللاذقية، نتيجة تصدي المضادات الأرضية لأهداف في أجواء المنطقة ، وفق "العربية". وأضاف المصدر أن الضربات نتج عنها خسائر بشرية في حمص، حيث توجهت فرق الإنقاذ إلى المواقع المستهدفة، إضافة إلى انفجار مستودعات أسلحة في منطقة الضمير. يذكر أن محيط مطار دمشق الدولي شهد منذ مطلع الشهر الجاري استنفار أمني لقوات النظام والميليشيات الإيرانية دون معرفة الأسباب. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق في الرابع من يونيو مقتل شخص يعمل مع “حزب الله اللبناني”، متأثراً بجراح أصيب بها قبل أسبوع جراء استهداف مروحية إسرائيلية لعين التينة الواقعة غربي بلدة حضر بريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل، حيث كان نشطاء المرصد السوري أفادوا في العاشر من مايو، بأن مروحية إسرائيلية استهدفت موقعًا يتواجد به شخص يعمل لصالح “حزب الله” اللبناني قرب موقع عين التينة غربي بلدة حضر ضمن الجولان السوري، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، جرى إسعافه إلى إحدى مشافي القنيطرة، ووفقًا للمصادر، فإن الشخص المستهدف من أبناء بلدة مجدل شمس المحتلة، ويقيم في بلدة حضر. وفي 6 مايو، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن مروحية إسرائيلية قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، نقطة عسكرية لقوات النظام، يتواجد بها عناصر يتبعون لسرايا الاستطلاع والرصد في “حزب الله” اللبناني، في محيط بلدة جباتا الخشب، شمالي القنيطرة، قرب الجولان المحتل، حيث جرى استهداف النقطة بصاروخين من قِبل مروحية إسرائيلية من فوق الجولان المحتل، وأسفر الاستهداف عن جرح ثلاثة عناصر ممن كانوا متواجدين في النقطة العسكرية، كما جرى استهداف استهداف نقطة عسكرية أُخرى في محيط تل الشعار أيضا، وفقًا لنشطاء المرصد السوري، ولم تعرف هوية المصابين إذا ما كانوا من جيش النظام، أم من سرايا الرصد والاستطلاع في “حزب الله”.

جي بي سي نيوز :- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع قتلى القصف الإسرائيلي الى 10 عناصر بينهم 7 من جنسيات غير سورية. واستهدف الهجوم مستودعا للذخيرة يعتقد أنه لميليشيا حزب الله في حمص، بحسب المرصد. وأوضح أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لخطورة حالات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي.

وكانت وكالة الأنباء السورية، قالت إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على دمشق قادم من الأجواء اللبنانية.

وتحدث نشطاء عن قصف جوي للعاصمة السورية، فيما أفادت مراسلة العربية أن طائرات إسرائيلية حلقت فوق الأجواء اللبنانية.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع سورية، عند منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء ، وذلك بعد توقف لنحو شهر، حيث دوت انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي وكتيبة للدفاع الجوي في منطقة الضمير، وفي القسم الجنوبي الغربي من محافظة حمص وسط سورية، كما سمع أصوات انفجارات في كل من محافظتي حماة واللاذقية، نتيجة تصدي المضادات الأرضية لأهداف في أجواء المنطقة ، وفق "العربية".

وأضاف المصدر أن الضربات نتج عنها خسائر بشرية في حمص، حيث توجهت فرق الإنقاذ إلى المواقع المستهدفة، إضافة إلى انفجار مستودعات أسلحة في منطقة الضمير.

يذكر أن محيط مطار دمشق الدولي شهد منذ مطلع الشهر الجاري استنفار أمني لقوات النظام والميليشيات الإيرانية دون معرفة الأسباب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق في الرابع من يونيو مقتل شخص يعمل مع “حزب الله اللبناني”، متأثراً بجراح أصيب بها قبل أسبوع جراء استهداف مروحية إسرائيلية لعين التينة الواقعة غربي بلدة حضر بريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل، حيث كان نشطاء المرصد السوري أفادوا في العاشر من مايو، بأن مروحية إسرائيلية استهدفت موقعًا يتواجد به شخص يعمل لصالح “حزب الله” اللبناني قرب موقع عين التينة غربي بلدة حضر ضمن الجولان السوري، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، جرى إسعافه إلى إحدى مشافي القنيطرة، ووفقًا للمصادر، فإن الشخص المستهدف من أبناء بلدة مجدل شمس المحتلة، ويقيم في بلدة حضر.

وفي 6 مايو، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن مروحية إسرائيلية قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، نقطة عسكرية لقوات النظام، يتواجد بها عناصر يتبعون لسرايا الاستطلاع والرصد في “حزب الله” اللبناني، في محيط بلدة جباتا الخشب، شمالي القنيطرة، قرب الجولان المحتل، حيث جرى استهداف النقطة بصاروخين من قِبل مروحية إسرائيلية من فوق الجولان المحتل، وأسفر الاستهداف عن جرح ثلاثة عناصر ممن كانوا متواجدين في النقطة العسكرية، كما جرى استهداف استهداف نقطة عسكرية أُخرى في محيط تل الشعار أيضا، وفقًا لنشطاء المرصد السوري، ولم تعرف هوية المصابين إذا ما كانوا من جيش النظام، أم من سرايا الرصد والاستطلاع في “حزب الله”.

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