الدفاع الروسية: مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين جراء تفجير في سوريا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين بجروح في تفجير لغم استهدف عربتهم المدرعة في محافظة الحسكة السورية.
وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها، إلى أن تفجير عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية في ريف الحسكة يوم الأربعاء.
وأسفر الانفجار عن مقتل أحد العسكريين الروس وإصابة 3 آخرين بجروح.
وأكدت وزارة الدفاع أن الجرحى الثلاثة تم نقلهم إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج الطبي لهم، ولا يوجد أي خطر على حياتهم.
المصدر: تاس
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