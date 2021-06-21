"هطاي" التركية: ارتفاع قتلى هجوم عفرين السورية إلى 13

دوت الخليج :- أعلنت ولاية هطاي التركية، السبت، ارتفاع قتلى هجوم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على مستشفى بمدينة "عفرين" السورية إلى 13 والجرحى إلى 27.

وذكرت الولاية في بيان أن مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" أطلقوا صواريخ من طراز غراد وقذائف مدفعية انطلاقا من مدينة "تل رفعت" المجاورة في محافظة حلب (شمال) أصابت قسم الطوارئ بمستشفى "الشفاء" بمدينة عفرين.

وفي وقت سابق، أعلنت الولاية مقتل 6 مدنيين وإصابة ما يزيد عن 20 آخرين، جراء الهجوم.

وأكدت في بيان، أن الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي، أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقا حول الهجوم.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي "ي ب ك" منذ عام 2016، حيث يستخدمونها منطلقا لتنفيذ الهجمات.

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