بينهم طفلان.. إصابة 3 مدنيين في قصف لقوات الأسد على قرى إدلب

دوت الخليج :- أصيب 3 مدنيين بينهم طفلان الإثنين، جراء انتهاك قوات النظام السوري والمجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية له، المدعومة إيرانيا منطقة خفض التصعيد في منطقة إدلب شمالي البلاد.

وذكر مراسل الأناضول أن قوات النظام المتركزة في مدينة معرة النعمان جنوب شرقي إدلب، أطلقت قذائف أرض- أرض على قرى كنصفرة، والمغارة، وبينين بالمنطقة، منتهكة بذلك الهدنة في منطقة خفض التصعيد.

وأكد أن اعتداءات النظام السوري أسفرت عن إصابة 3 مدنيين بينهم طفلان، نقلوا إلى المستشفيات المجاورة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.