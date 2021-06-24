مقتل عسكري سوري أثناء تفكيكه قنبلة بسيارة مسؤول للبعث بدرعا

دوت الخليج :- لقي أحد أفراد الهندسة مصرعه، الثلاثاء، أثناء محاولة تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة مسؤول محلي في "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في درعا بجنوب سوريا.
وقالت صفحة حزب البعث أن مجهولين استهدفوا سيارة أمين شعبة مدينة درعا للحزب، عصام المسالمة، "بعبوة ناسفة من النوع الارتجاجي، بين حيي القصور والسبيل" في المدينة ، وفق "عربي21".
وأضافت أنه "تم التعامل مع العبوة عبر تفجيرها عن بعد"، و"أسفر عن استشهاد أحد عناصر الهندسة أثناء قيامه بمهامه في التعامل مع العبوة، إضافة لوقوع أضرار مادية بالسيارة جراء احتراقها، فيما سارع عناصر فوج الاطفاء بدرعا للتعامل مع الحريق".
وذكرت أن "البطل الذي ارتقى أثناء واجبهه الوطني في التعامل مع العبوة هو أحمد زكريا قدور، من مرتبات الفرقة 15 في الجيش العربي السوري".
ولم توضح الصفحة كيف أنه تم التعامل مع لعبوة عبر تفجيرها عن بعد، وفي ذات الوقت أدى ذلك لمقتل أحد عناصر الهندسة أثناء تعامله مع العبوة.
بينما نقلت وسائل الإعلام الحكومية عن قائد الشرطة في درعا أن أحد أفراد الهندسة قتل "أثناء تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة قرب مدرسة أحمد منصور في حي السبيل" الواقع بدرعا المحطة.
ويعد الحي أحد الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.
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