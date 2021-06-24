مقتل شخص في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في عفرين السورية

دوت الخليج :- قتل شخص وأصيب اثنان آخران، في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة بمنطقة عفرين التابعة لريف محافظة حلب، شمال غربي سوريا.

واستهدف الهجوم الإرهابي، حاجزاً بقرية كفر جنة، شرقي عفرين الواقعة في منطقة عملية غصن الزيتون.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الهجوم أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى المشفى.

كما تسبب الهجوم بأضرار مادية في المناطق المجاورة.

وأطلقت الجهات الأمنية في عفرين، تحقيقا موسعا حول الهجوم الإرهابي الذي يُتوقع أن يكون تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" قد نفذه.

والسبت، استهدف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي انطلاقا من مدينة تل رفعت المجاورة لعفرين بمحافظة حلب، عبر قذائف صواريخ، مركز عفرين ومستشفى "الشفاء" الخاص، ما أودى بحياة 14 مدنيا وإصابة 32 آخرين.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي "ي ب ك" منذ عام 2016، حيث يستخدمونها منطلقا لتنفيذ هجمات إرهابية.

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