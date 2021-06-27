لابيد: الجولان جزء لا يتجزأ من إسرائيل

دوت الخليج :- قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، إن هضبة الجولان "جزء من إسرائيل"، مضيفا أن من يحاول نشر شائعات حول إلغاء الاعتراف الأمريكي بها "يضر بأمننا".

وكتب في تغريدة أن هضبة الجولان "ذخر إستراتيجي، وجزء لا يتجزأ من سيادة دولة إسرائيل. الولايات المتحدة اعترفت بسيادتنا على الجولان وبأهميتها الإستراتيجية لأمن إسرائيل".

وأضاف "من ينشر الإشاعات عن إلغاء الاعتراف يضر بالأمن، يضر بإعلان السيادة ومستعد لأن يسبب خطرا لأمن إسرائيل ولعلاقاتها مع الولايات المتحدة، فقط من أجل الإضرار بالحكومة الجديدة".

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ونقل موقع Washington Free Beacon أمس الخميس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله، ردا على أسئلة عن موقف إدارة بايدن إزاء وضع الجولان، إن "هذه الأرض ليست تابعة لأحد، والسيطرة عليها قد تتغير نظرا للديناميكيات المتغيرة في المنطقة".

المصدر: RT + وكالات